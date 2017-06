Femeia care a fost lovita de un troleibuz pe o trecere de pietoni din sectorul Rascani e in stare extrem de grava si urmeaza sa fie operata. Ce spun martorii - VIDEO

Aceasta trecere de pietoni de pe strada Kiev a fost locul in care a avut loc scena groaznica. Martorii spun ca abia se facuse verde la semafor,asa ca soferul troleibuzului a pornit din loc. La scurt timp, s-a auzit un zgomot.

Natalia SCRELEA, PASAGER TROLEIBUZ: “Noi am simtit cum troleibuzul a franat brusc, oamenii au fos impinsi inainte. S-au speriat, au inceput sa strige copiii au inceput sa planga. Ulterior cand am iesit am vazut femeia care a fost lovita. Soferul a incercat sa-i acorde primul ajutor.“



Unii martori spun ca femeia ar fi pornit pe trecere fara sa se uite la semafor.

“Am auzit o bubuitura la trei, o femeie zacea la pamant si am chemat ambulanta”.

Ranita grav, victima de 60 de ani a fost luata de o ambulanta.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: “Pacienta a fost adusa cu un traumatism crani-cerebral inchis. S-a ales cu o fractura a bazei craniului, este supusa unei intrventii chirurgicale”

Politia urmeaza sa stabileasca cine a gresit. Daca va fi gasit vinovat soferul risca de la 3 la 7 ani de inchisoare.