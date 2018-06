O femeie de 68 de ani a murit, dupa ce apartamentul sau din sectorul Buiucani al capitalei a fost cuprins de flacari. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Totul s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, iar vecinii spun ca nu au auzit nimic. Au fost alertati de un locatar, care se intorcea de la o petrecere si care a batut pe la usile oamenilor, spunand ca arde un apartament de la etajul trei.





“La unu si jumate un om ne-a trezit si am iesit afara, am tras un halat si cand am iesit deja am vazut flacari si fum.”

Vecinii spun ca victima locuia singura in apartament, care ar fi fost plin de gunoaie aduse din strada.

“Ea servea alcool si fuma. Locatarii i-au facut observatie sa nu mai aduca gunoi”

Flacarile au cuprins tot apartamentul si a facut scrum lucrurile dinauntru. Mirosul de fum se simtea si astazi chiar de la primul etaj. Cativa vecinii spun ca apa folosita de pompieri pentru stingerea incendiului le-a inundat apartamentele, iar flacarile au afectat si cablurile electrice, asa ca au ramas fara lumina.

“Eu am frigiderul plin, ultimii bani pana la pensie i-am cheltuit, ce sa fac cu frigiderul acum, sa-l arunc.”

“Si acum suntem afectati, tot se simte fumul, trebuie sa faci reparatie din nou, foarte puternic ca prin ceata se vedeau scraile.”

Pompierii sustin ca au descoperit corpul neinsufletit al femeii abia dupa ce au stins focul. Deocamdata ei nu ne-au putut spune de la ce a izbucnit incendiul. Acum o saptamana, un alt apartament din cartierul Telecentru, pe care proprietara l-a transformat intr-un depozit de gunoi, a fost cuprins de flacari. Atunci, locuinta nu a fost foarte afectata. Peste doua zile, la insistenta locatarilor, muncitorii au evacuat deseurile din apartament.