O femeie de 75 de ani din raionul Briceni, salvata dupa ce a cazut intr-o fantana de langa casa

Potrivit IGSU, totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 13:00. Salvatorii au fost chemati de catre un locatar care a vazut femeia in fantana. Ajunsi la fata locului, pompierii au stabilit ca femeia se afla la o adancime de aproximativ 4 metri, iar in mai putin de 30 minute, angajatii IGSU au reusit sa o scoata.

Femeia nu a avut de suferit si nu a fost transportata la spital.

În ultimele 24 de ore, potrivit datelor IGSU, salvatorii şi pompierii au intervenit în 32 situaţii de risc.