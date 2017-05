O femeie de la Durlesti, care s-a tratat cu greu de o boala incurabila, a ramas fara portofel in timp ce era cu cei trei copii ai sai la cumparaturi. In portofel erau ultimii bani din pensia de invaliditate - VIDEO

Momentul in care o tanara ia portofelul lasat pentru cateva minute in cos a fost surprins de camerele de supraveghere din magazinul aflat vizavi de piata de la Flacara. S-a intamplat aseara in jurul orei 17.00. In imagini se vede cum femeia pune obiectul in geanta si pleaca. In tot acest timp, Olesea, care venise la cumparaturi cu cei trei copii ai sai, iesise o fuga din incapere.

Olesea SARATURA, PROPRIETARA PORTOFELULUI “Cu unul dintre copii probam incaltamintea, unul a vrut la baie si am iesit afara pentru ca in magazin nu ne-au permis. Portofelul l-am uitat in cos, a stat acolo nu mai mult de cinci minute fara supraveghere.”

In felul acesta, femeia s-a pomenit fara acte, fara cei 700 de lei primiti de la o vecina ca sa-i achite facturile si fara cardul pe care mai avea 200 de lei din pensia de invaliditate. Astazi banii de pe card nu mai erau.

Olesea SARATURA, PROPRIETARA PORTOFELULUI “Vreau sa o rog sa-mi aduca actele, cel putin. Ca banii azi sunt maine – nu. Dar imi va fi atat de greu sa-mi perfectez acte noi si mai aveam si taloanele pentru controlul medical al copiilor.”

Totusi, pentru Olesea, fiecare leu obtinut cu greu este important. Ea a suferit de cancer si a suportat tratamente costisitoare. Acum se intretine mai mult din pensia de invaliditate si indemnizatia pentru copii, in timp ce sotul ei este la munca peste hotare. Ea a scris o plangere la politie. Oamenii legii ne-au spus ca a fost deschis un proces penal pe marginea acestui caz, iar ofiterii incearca sa dea de urmele celei care a luat portofelul.