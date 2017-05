O femeie din Balti a trimis tigari prin posta in Israel. Acestea erau ascunse in cateva cutii cu mancare pentru bebelusi. Ce amenda risca femeia - VIDEO

Potrivit serviciului vamal, angajatii institutiei au descoperit tigarile in urma unui control obisnuit. Cele peste o mie de tigarete erau aranajate in cutii fiind invelite in folie de aluminiu. Asta in timp ce in declaratia vamala era scris ca pachetul contine mancare pentru copii. Tigarile au fost confiscate, iar femeia a fost amendata cu 4500 de lei.