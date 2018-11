O femeie din Calarasi se plange ca de un an este purtata pe drumuri din cauza unui act. A ajuns sa se judece cu autoritatile, dar degeaba - VIDEO

In 2016 Zinaida Martin a decis sa-si faca pasaportul biometric ca sa plece peste hotare. Cand a inceput sa adune documentele a vazut ca-i lipseste certificatul de nastere. Femeia sustine ca a mers la Agentia Servicii Publice sa-si restabileasca actul de nastere, insa acolo nu au gasit numele ei in baza de date.



“ Am mers la sectia de pasapoarte. Am cautat cu o femeie de acolo din anii 1974 pana in 1979 si nu am gasit nici un act de al meu.”

Zinaida si-a luat un avocat si a mers in instanta. De mai bine de un an umbla la sedintele de judecata, cheltuindu-si banii, dar situatia nu s-a schimbat.



“ M-am saturat sa umblu pe toate drumurile, am cheltuit dea bani pana acum, pentru mine trei patru sute de euro sunt bani.”

Avocata sa a inaintat o cerere prin care solicita ca Zinaidei sa I se permita sa-si restabileasca certificatul de nastere. Judecatoria de la Calarasi a respins cererea motivand ca probele anexate nu sunt suficiente si concrete.

Valentina CRUCICOVA, JUDECATOARE: “Am respins cererea fiindca nu au fost prezentate probe, trebuie sa vina surorile ei colegi de clasa sau vecini sa sa depuna juramant si sa confirme, documentele pe care le prezinta ea nu pot servi drepot temei de a accepta cererea.”

Responsabilii de la Agentia Servicii Publice nu au fost de gasit la telefon pentru a comenta aceasta situatie.