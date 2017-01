De la faliment - la o afacere profitabila. Cum a reusit o femeie din capitala sa-si faca renumiti papucii de camera pe care ii confectioneaza: "Totul trebuie sa iasa perfect" - VIDEO

Fara covoare in case oamenii au tot mai mult nevoie de - papuci de camera. Cu acest gand s-a pornit la drum Ina Macovei, care acum doi ani a cumparat o afacere in faliment.

Ina MACOVEI, FEMEIE DE AFACERI: “Am vrut sa fac o afacerea care sa le aduca ....”

Spune ca nu i-a fost usor. Mai ales ca papucii sunt un produs ... sezonier. Incaltamintea este cusuta de cateva angajate. Modelele insa le gandeste singura. Aproapa toata materia o importa.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: “Simpli la prima vedere, o pereche de papuci de camera nu se confectioneaza tocmai atat de usor. Astfel dupa ce au fost cusute aparte talpa si partea superioara, urmeaza procedura cea mai dificila sa fie impreunate, problema este ca totul trebuie sa iasa perfect.”

In prezent, firma coase peste 5000 de papuci. Femeia spune ca ii vinde doar in retelele de magazine de la noi insa ar vrea sa se extinda si in Romania, de exemplu. Recent compania a primit 200 de mii de lei de la Banca Mondiala, bani oferiti in cadrul proiectului pentru ameliorarea competitivitatii.

Cu un buget de 45 de milioane de dolari, Proiectul Ameliorarea Competitivitatii 2 este implementat in perioada 2015-2019. Programul isi propune sa imbunatateasca mediul de afaceri si va contribui la dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii prin oferirea de granturi si credite.