O femeie din capitala, insarcinata in luna a noua, a sunat la 112 pentru ca se simtea rau, operatorul, insa, a refuzat sa-i trimita o ambulanta si a indemnat-o sa ia ... un taxi. "-Ce urgenta aveti?"

VIDEO IN CURAND.

“- 112 ce urgenta aveti?- Buna ziua, deci la mine au inceput scurgerile de ape in 38 de saptamani de sarcina, inca de ieri, dar contractii nu vin. Ce fac in cazul de fata, chem urgenta? -In cazul de fata ar fi bine sa luati un taxi si sa va apropiati la medicul care are grija de sarcina Dvs.”

Inregistrarea telefonica ne-a fost oferita de Elena, care sustine ca totul s-a intamplat pe data de 18 mai. Atunci ea a sunat la serviciul de urgenta, dupa ce i s-a facut rau.

Elena NATACENCO: “Nu am fost intrebata de termenul sarcinii, nu am fost intrebata de alte simptome, nu am fost intrebata cum a decurs sarcina, a cata sarcina este, cati ani am, adresa de la domiciliu, numele absolut nimic.”

Pentru ca operatorul nu a trimis o ambulanta la ea acasa, femeia, aflata la a treia sarcina, a decis sa cheme un taxi, asa cum i s-a spus. Nu i-a reusit sa gaseasca o masina, asa ca a mers singura la spital.

Elena NATACENCO: “Am mers la spital ferice ca au fost oameni adecvati, care nu au luat ca un moft al meu uite am venit, am fost verificata, am fost trimisa la uzi.”





Responsabilii de la Spitalul Municipal numarul 1 din capitala ne-au confirmat ca femeia a ajuns singura la ei pe data de 18 mai.

Alina BEJAN, VICEDIRECTOR SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1: “Intr-adevar, pacienta s-a adresat de sine statator la noi in institutie. La noi institutia i-a acordat asistenta medicala necesara si pacienta a ramas satisfacuta si externata in stare satisfacatoare la a treia zi.”

Solicitati de ProTv, responsabilii de la 112 ne-au spus ca totul a fost o greseala a operatorului.

Carolina SCLIFOS, SEFA DIRECTIEI PRELUARE APELURI 112: “Regretam foarte mult celor intamplate, ne cerem scuze in fata doamnei care a sunat la 112 si cu doamna s-a discutat in asa mod. Serviciul 112 a initiat o ancheta de serviciu pe cazul dat s-a discutat cu operatorul.”

In perioada in care se desfasoara ancheta, operatorul a fost inlaturat din functie. Serviciul unic pentru apeluri de urgenta a fost lansat acum cateva luni. La numarul 112 pot fi alertati simultan medicii, pompierii si politia.