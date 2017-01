O femeie din capitala, internata la spital dupa ce a fost atacata de propriul caine. Vecinii: "Am auzit tipete si am vazut-o cum intra in bloc cu fata acoperita". Cum s-a intamplat totul

O femeie din capitala a fost muscata in aceasta dimineata de propriul caine. S-a intamplat in momentul in care isi plimba patrupedul, de rasa doberman. Acesta s-a napustit asupra ei si a muscat-o de cap si de fata. Acum ea se afla internata in spital. Medicii spun ca ranile sunt destul de adanci.