O femeie din capitala isi cauta cu disperare sotul care noaptea trecuta a iesit din casa si nu s-a mai intors: familia spune ca barbatul sufera de o afectiune, iar uneori are probleme cu memoria - FOTO

Totul s-a intamplat noaptea trecuta in cartierul Telecentru. Sora barbatului ne-a povestit ca fratele sau a iesit in jurul orei 2:00 din casa, imbracat doar in lenjerie, iar sotia barbatului, care dormea in acel moment si-a dat seama ca sotul ei nu este in apartament abia la ora 5:00 dimineata. Femeia ar fi incercat sa iasa din casa sa mearga sa-l caute, insa barbatul ar fi incuiat usa la cheie inainte sa plece.

Printre lacrimi, femeia ne-a spus ca fratele sau de 57 de ani sufera de o afectiune, iar din acest motiv uneori are probleme cu memoria.

Contactat de Pro TV, ofiterul de Presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir a declarat ca acest caz a fost inregistrat si se intreprind toate masurile pentru ca barbatul sa fie gasit.

Disperata, familia roaga ca toti cei care cunosc informatii despre locul in care s-ar putea afla barbatul sa anunte politia: