O femeie din capitala, retinuta in timp ce mergea sa ia un colet trimis din Italia: le primea periodic. Ce era in cutie - VIDEO

Potrivit politiei, oamenii legii au primit o informatie de la o persoana, precum ca aceasta femeie urmeaza sa primeasca un colet cu produse alimentare si in el s-ar afla si droguri. Astfel, fiind urmarita de politisti, in momentul in care femeia de 36 de ani a mers, pe o strada din capitala, sa ia un colet transmis din Italia, acestia au pus-o sa desfaca cutia.

Pusa de politisti sa desfaca coletul, acestia au gasit, printre produsele alimentare trimise din peninsula, droguri in valoare de 6 mii de lei.

Autoritatile sustin ca femeia primea saptamanal astfel de colete din Italia. In urma audierilor, femeia si-a recunoscut vina.

Aceasta si-a recunoscut vina si risca pana la 5 ani de puscarie, iar drogurile au fost expediate la laborator pentru expertiza.