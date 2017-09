O femeie din capitala si-a transformat apartamentul intr-un azil pentru animale, unde adaposteste peste 300 de caini. Vecinii se plang ca sunt nevoiti sa suporte mirosul insuportabil si galagie - VIDEO

Elena Rusu are 73 de ani si este vecina femeii, care si-a transformat apartamentul intr-un azil de caini. Ea se plange ca iarna nu poate sta nici macar 10 minute cu geamurile inchise.

Elena RUSU, VECINA: “Mirosul vine prin priza, prin crapaturi, daca e perete in perete. Se aude toata vremea hamait de caine. Si pisici are, si miauna si zi si noapte. Ea spune ca iubeste animalele si gata.”

Vecinii spun ca femeia ar avea dereglari psihice, deoarece deja de zece ani aduce caini de pe strada in apartament, dupa care ii duce intr-un azil improvizat in apropiere. Oamenii spun ca acolo sunt peste trei sute de maidanezi, iar periodic acestia pot fi vazuti prin curtea blocului.

Cezara ORISCOVICI, VECINA: “Dacă ve-ţi merge în lagărul acela de concentrare o să vedeţi ce fel de animale acolo sunt. E un focar de infecţii. Ea vine de acolo şi deschide portiţa şi după dânsa vin câte 5, 6 câţi câini vrei şi deschide uşa la bloc şi le spune să intre.”

Oamenii spun ca au depus zeci de plangeri la politie, femeia este amendata si continua sa aduca maidanezii in apartament.

Cezara ORISCOVICI, VECINA: “Cu o săptămână în urmă au spalat gunoiştea şi am cerut înălbitor şi l-am vărsat peste tot. Toate scările sunt în blană.”

“ Da cum nu miroase. Da par de caine, macar sa iasa sa spele, nu nimic. Singuri ne dam, maturam. Purici sunt cat milioane, daca inca nu sunt si urchelnite, nu doar purice, pe scari, prin apartamente sunt. De unde s-au luat tot de la caini.”

Am incercat sa vorbim cu femeia, care ingrijeste de caini insa aceasta nu a fost prea vorbareata. Mai mult, a chemat politia, a insultat echipa, dar si a lasat zeci de caini slobozi.

“- La mine în apartament sunt doar cinci câini. - Dar se simte miros, toti se plang. - Nu poate fi miros de la cinci câini mici. - Domnişoară, m-aţi uimit, eu acuş chem poliţia.”

Nu am reusit sa vedem cati maidanezi sunt in apartamentul femeii, insa vecinii ne-au exepediat cateva poze care ar fi fost facute in locuinta. Pretorul sectorului Rascani spune ca a stiut despre faptul ca femeia are mai multi caini, insa nu si despre azilul improvizat in apropiere.

Nicolae BALAUR, PRETOR RASCANI: “Deja mergem fortat cu politia sa scoatem aceste pisici si caini.”

Locatarii vor sa adune semnaturi pentru ca autoritatile sa ia cainii de acolo. Cei de la pretura au anuntat ca se vor deplasa la fata locului si daca se va dovedi ca azilul este improvizat, atunci animalele vor fi evacuate, iar femeia amendata.