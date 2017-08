O femeie din capitala si un barbat din Hancesti, retinuti dupa ce ar fi falsificat carnete de munca si acte contabile pentru obtinerea creditelor. Schema pusa la cale de cei doi - VIDEO

Potrivit politiei, recent, ofiterii de investigare a fraudelor economice au deconspirat activitatea ilegala a doua persoane, care erau specializate in confectionarea si falsificarea diferitor acte pe care se aplicau stampilele unor institutii, in scopul obtinerii creditelor de la institutiile bancare. In urma investigatiilor, oamenii legii au stabilit ca acestia sunt originari din Chisinau si Hancesti. Este vorba despre o femeie de 48 ani si un barbat in varsta de 34 ani.

Banuitii contactau doar persoane de incredere sau persoane recomandate, pentru a pregati setul necesar de acte si de a obtine ulterior creditul. Dupa ce persoana primea suma imprumutului, banuitii solicitau de la 7 – 10 % din suma banilor, pentru serviciile prestate. Prin urmare, fortele de ordine au efectuat achizitii de control, fiind obtinut un carnet de munca si un certificat de salarizare la pretul de 2 000 lei.

In urma perchezitiilor asupra automobilului cu care se deplasau si la domiciliile lor, fortele de ordine au ridicat carnete de munca, certificate de salarizare, diplome de bacalaureat, stampile de intreprinderi, precum si alte documente contabile cu semne evidente de falsificare, perfectate pentru obtinerea creditelor. In acest sens urmeaza a fi efectuata o expertiza asupra actelor ridicate, pentru a stabili toate circumstantele in care a fi fost falsificate.

Banuitii au fost retinuti pe un termen de 72 de ore si sunt cecetati penal confectionarea, detinerea, vanzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, stampilelor sau sigiliilor false, care prevede amenda de la 11 000 lei la 19 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pina la 5 ani.