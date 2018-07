O femeie din Causeni creste alune fara gram de pesticide sau alte chimicale. Livada se intinde pe o suprafata de 10 hectare si este prima de felul acesta in tara noastra - VIDEO

Svetlana Nitoreanu este psiholog de profesie, a studiat si in domeniul finantelor si lucra la o banca. Dar acum trei ani a decis sa-si schimbe ocupatia. Asa ca a plantat zece hectare de aluni. Ca sa inteleaga toata filosofia cultivarii acestei plante a participat la tot felul de treninguri.

Svetlana NITOREANU, ANTREPRENOR: “Agricultura este un domeniu nou pentru noi, este o afacere de familie. O atentie foarte sporita se acorda la ceea ce se consuma.”

Isi cunoaste fiecare colt de livada si isi studiaza fiecare alun ca pe o personalitate. Ea spune ca pana acum nu a folosit niciun fel de ingrasaminte si chimicale decat cele admise in agricultura ecologica.

Svetlana NITOREANU, ANTREPRENOR: “Nu se utilizeaza pesticidele, deci se utilizeaza numai ingrasamintea eco. Si pentru ca sa luptam cu burianul, deci de mai multe ori cultivam. Un pic mai multe lucrari si un pic mai scump produsele ecologice pe care le utilizam.”

Sotul sau este cel care o ajuta cel mai mult, iar cand este cazul muncesc ambii cot la cot cu lucratorii.

Mihai PLATON, AGRICULTOR: “Alunul poate creste, atat in forma de copac cat si in forma de tufis. Sunt soiuri care exita de 30 de ani la noi in tara, deci ele se caracterizeaza prin faptul ca nu ingeata la ger care este la noi.”

Iar pentru ca munca si efortul depus sa nu se piarda, si-au asigurat livada cu un sistem de irigare. Svetlana ne povesteste ca anul trecut a strans prima sa roada - un pumn de alune, pe cand anul acesta se gandeste ca va avea roada suficient de mare pentru a o putea vinde, deocamdata - pe piata interna.

Svetlana NITOREANU, ANTREPRENOR: “Deci ea se considera o cultura care nu necesita multa apa, dar realitatea este ca trebuie sa avem grija de copaci daca dorim sa avem roada. Pentruca irigarea majoreaza cantitatea roadei, aproximativ cu 20 procente.”

Svetlana vrea sa produca atat incat sa poata exporta si in statele europene. A investit mult – si bani, si timp, si suflet asa ca spera ca in cativa ani isi va intoarce cheltuielile si va incepe sa obtina profit.