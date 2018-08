O femeie din Causeni se plange ca a fost batuta si alungata de acasa de propria fiica, revenita recent de la munca din Israel. Tanara, insa, sustine ca mama sa si-a facut singura vanatai. Mama: "A zis ca imi taie mainile" - VIDEO

Lidia Popusoi din orasul Causeni spune ca de cand i-a dat casa drept mostenire fiicei sale, nu mai are loc in propria ei gospodarie. Ea se plange ca tanara o bate si o alunga de acasa. Ultima data ar fi luat-o la pumni chiar de ziua ei, povesteste ea.

Lidia POPUSOI, MAMA: “Dar din pumni si din batai nu scap. Azi mi-a legat poarta si mi-a zis ca daca ma duc sa o deschid imi taie mainile si o sa dorm afara.”

Fiica a locuit cativa ani peste hotare, timp in care mama ei a avut grija de cei doi copii minori pe care i-a lasat acasa. Batrana se plange ca a muncit toata viata ca sa construiasca aceasta casa, iar acum nu stie unde sa se duca.

VERONICA POPUSOI, FIICA: “Ea de cate ori se duce se zgarie, se loveste si chiama politia si de cate ori a venit politia ea era bata. Veronica, dar de ziua mea tot eram beata? Tot erai beata.”

Vecinii au pareri impartite. Unii afirma ca de vina ar fi mama care s-ar implica in viata personala a fiicei, iar altii spun ca este inadmisibil ca cineva sa-si dea mama afara din casa.

“Cand a venit acasa de peste hotare, ne-a chemat la ea si o batut cu pumnul in masa si a zis ca de azi inainte noi suntem aici stapani. Acum iata a batut-o eu nu intru ca nu ma primeste in ograda.”

“A alungat barbatul de acasa si peruma fata si-a gasit alt baiat dar ea nu-i dadea voie la baitul cela in casa.”

Specialistii recomanda batranilor ca, inainte de a-si dona averea, fie chiar si propriilor copii, sa tina cont de sfaturile unui avocat.

Ion OBOROCEANU, AVOCAT: “Inainte de a face astfel de donatii persoanele sa se documnteze foarte bine, cel mai bine sa intre in proprietate doar dupa decesul acestor persoane.”

Lidia Popusoi a sesizat si oamenii legii despre ce se intampla in familia sa. Seful Inspectoratului de politie Causeni ne-a spus ca politistul din localitate a fost la fata locului ori de cate ori a fost chemat in acest conflict, dar nu poate lua masuri intrucat cazul a ajuns in atentia judecatorilor, dupa o plangere depusa de Lidia Popusoi, asa ca oamenii legii asteapta decizia instantei.