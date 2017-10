O femeie din Garbova, Ocnita, in varsta de 40 de ani si copiii acesteia in varsta de 20, 15 si 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Fetita de 6 ani, transportata la spital

Potrivit pompierilor, totul a avut loc azi dimineata, in jurul orei 06:00, in satul Garbova, Ocnita. Membrii familiei s-au intoxicat in urma emanarii de monoxid de carbon de la o soba defecta.





La fata locului a intervenit un echipaj medical care a acordat ajutorul necesar femeii, celor doi fii, iar fetita in varsta de 6 ani a fost internata la spital.

Starea persoanelor este satisfacatoare.