A mers dupa apa si a cazut in fantana de 20 de metri adancime. Rudele au chemat salvatorii. Ce a urmat - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 5, intr-o localitate din Glodeni. Potrivit IGSU, femeia ar fi mers dupa apa la fantana din gospodarie, iar intr-un moment dat ar fi cazut in ea.

Pompierii au fost chemati de rudele victimei. Femeia a fost scoasa din fantana si din fericire nu s-a ales cu traumatisme.

Toate circumstantele in care s-a produs incidentul urmeaza a fi stabilite.

Vezi aici operatiunea salvatorilor: