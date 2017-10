O femeie din Orhei a pus pe picioare un centru educational in localitatea sa. Desi a muncit mult, aceasta recunoaste ca fara banii europeni, nu ar fi reusit mare lucru. Cum arata institutia in care se aduna zeci de copii - VIDEO

Cu bani europeni orice vis poate deveni realitate. O demonstreaza o mamica din Orhei, care fiind in concediu de ingrijire a copilului, a decis sa-si deschida un centrul educational in localitatea sa. Desi a muncit mult si a pus suflet in afacerea sa, femeia recunoaste ca fara grantul de 10 mii de euro, nu ar fi reusit mare lucru.