O femeie din Soldanesti de 320 de kilograme, transportata la spitalul Republican din capitala cu ajutorul SMURD-ului: "Ma sufocam, nu puteam dormi. Am dorinta, dar nu am tarie de caracter" - FOTO

Femeia de 49 de ani este din satul Cotiujenii Mari, raionul Soldanesti si sufera de diabet zaharat. Pacienta a inceput sa se deplaseze dificil si sa respire greu din cauza greutatii, astfel a fost transportata la Spitalul Clinic Republican cu ajutorul masinii SMURD.

Femeia le-a spus medicilor ca a mostenit aceasta boala de la tatal sau, dar mai recunoaste ca a ajuns in asa stare deoarece nu a respectat regimul alimentar prescris de medici.

Pacienta a fost investigata de catre medicul endocrinolog, conf. univer. Gheorghe Caradja. in urma discutiilor cu femeia, doctorul a declarat ca Svetlana s-a adresat doar o data la specialisti si nu a respectat cu strictete regimul alimentar.

„Am dorinta, dar nu am tarie de caracter. Ma alimentam cum se alimenteaza toata lumea de la tara, si cu o friptura de purcel, si branza si smantana. Acum mananc hrisca, ovaz, legume. Imi amorteste burta, dorm pe sezute. si picioarele „imi curg”, ma sufocam, nu puteam dormi noaptea de aceea am decis sa vin la spital. in casa ma ajuta lucratorul social si sotul. Pana acum toti anii doar am existat. Vreau si eu sa traiesc” spune femeia.

Femeia a fost internata in sectia Reanimare Terapeutica, iar cand starea ei se va ameliora, ea va fi transferata in Sectia Endocrinologie.

„Acum se selecteaza tratamentul medicamentos care va fi administrat. Eu ii voi stabili regimul alimentar necesar pentru starea dumneaei. Majoritatea cazurilor de obezitate sunt legate de alimentatia incorecta. in acest caz nu este recomandat tratament chirurgical. Ea trebuie sa fie pacient disciplinat si sa respecte ceea ce ii prescriu doctorii. Daca va urma sfaturile noastre, e posibil sa slabeasca saptamanal aproximativ 3 kg” a declarat medicul endocrinolog, conf. univer., Gheorghe Caradja.

Deocamdata nu se cunoaste cat timp Svetlana va fi internata.