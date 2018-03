O femeie din Straseni a cazut intr-o fantana parasita, de 10 metri adancime, si a stat toata noaptea in ea. Operatiunea salvatorilor - GALERIE FOTO

Potrivit salvatorilor, totul s-a intamplat ieri seara. Femeia de 60 de ani a mers la o fantana parasita, de 10 metri adancime, la un moment dat a cazut in ea si a inceput sa strige dupa ajutor. Pompierii au fost chemati de oamenii care locuiesc in apropiere. Femeia a fost scoasa din fantana in aceasta dimineata, in stare grava si a a fost transportata la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs incidentul urmeaza a fi stabilite.