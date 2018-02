O moldoveanca de 42 de ani si-a ticsit microbuzul cu... verdeturi si a pornit din Ucraina spre Republica Moldova: a fost oprita de vamesi. Cum a impachetat marfa de aproape 80 de mii de lei - VIDEO

Potrivit vamesilor, femeia de 42 de ani, care conducea un microbuz, a fost oprita, ieri, in apropiere de localitatea Firladeni.

Aceasta a trecut cu vehiculul, plin de cutii cu verdeturi, prin regiunea transnistreana, reusind ca ocoleasca posturile interne de control.

In urma verificarilor, inspectorii vamali au descoperit, in cutii, 1.177 de kilograme de verdeturi, in valoare de aproape 80.000 de lei. Femeia nu avea actele necesare pentru a transporta marfa.

Verdeturile au fost confiscate, iar aceasta urmeaza sa fie cercetata pentru trafic ilegal de marfuri.