O femeie din Ungheni a primit cel mai pretios cadou de ziua sa de nastere - a doua sansa la viata: si-a revenit dupa ce a stat in coma timp de 10 zile, iar medicii ii dadeau putine sanse de supravietuire - VIDEO

Zinaida isi aminteste vag cum a ajuns la spitalul din Ungheni. Din cauza unor probleme ginecologice, a suferit o operatie. La cateva zile, i s-a facut rau si a cazut in coma.

Zinaida CISLARU, PACIENTA: „Nu mai tin minte ce data era cand am ajuns la spital. „

Doctorilor le-a revenit o misiune grea. Medicii din Ungheni nu au mai putut face nimic si au cerut serviciului Aviasan sa transporte pacienta in capitala.

Zinaida a petrecut 10 zile in coma. Mai multe organe vitale au cedat, iar specialistii vorbeau despre sanse minimede a ramane in viata. Doctorii recunosc ca s-au intalnit rar cu asemenea cazuri grave. Au fost mobilizate mai multe echipe de medici. In a 11-a zi, femeia a deschis ochii.

Dupa ce a iesit din coma, femeia nu putea sa vorbeasca si nici sa se miste. Asa ca, a avut nevoie de reabilitare. Primul lucru pe care l-a facut cand s-a trezit - a scris pe foaie un mesaj pentru doctori.

Zinaida CISLARU, PACIENTA: „Ca ziua mea e pe 5 decembrie.„

Ieri, femeia a implinit 35 de ani. Rudele ei nu au putut veni la Chisinau. Chiar si asa, Zinaida a avut parte de o surpriza. Iar cele mai mari lacrimi de bucurie au aparut in momentul cand si-a auzit, din nou, copiii. Femeia este asteptata acasa de un baiat de 15 ani si o fetita de 6.

Zinaida CISLARU, PACIENTA: „Am simtit o mare durere si o bucurie.„

Desi vor urma saptamani de reabilitare, femeia este fericita, pentru ca a ramas in viata, multumind ca a primit cel mai pretios cadou la cei 35 de ani.

Zinaida CISLARU, PACIENTA: „M-am nascut pentru a doua oara.„