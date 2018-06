O femeie dintr-o localitate din Glodeni a ajuns la spital cu traumatisme, dupa ce a cazut intr-o fantana de 14 metri adancime. Cum s-a intamplat - FOTO

Totul s-a intamplat sambata seara in satul Dusmani din raionul Glodeni. Potrivit IGSU, femeia de 26 de ani a mers la fantana, iar la un moment dat a cazut in ea. Vazand ca nu vine, rudele au alertat pompierii. In urma incidentului, femeia s-a ales cu mai multe traumatisme si a fost transportata la spitalul raional.

Potrivit datelor IGSU de la inceputul anului 2018 din fantani au fost salvate 12 persoane.