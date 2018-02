O femeie dintr-o localitate din Hancesti a ars de vie dupa locuinta sa a fost cuprinsa de flacari

Totul s-a intamplat noaptea trecuta in localitatea Bujor din raionul Hancesti. Potrivit IGSU, femeia de 62 de ani se afla in casa cand un incendiu a izbucnit in incapere. Ulterior, cativa vecini au gasit corpul neinsufletit al femeii. O parte din locuinta a fost mistuita de flacari. Pompierii sustin ca incendiul ar fi pornit de la o soba defecta.

Acum cateva zile, doi soti cu doi copii au fost gasiti fara suflare in locuinta lor din Balti, dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unei sobe defecte.