O femeie dintr-o localitate din Telenesti, gasita fara suflare in propria casa, de catre sora ei. Politia: pe corpul neinsufletit au fost descoperite urme de moarte violenta

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 7:00, intr-o localitate din Telenesti. Potrivit politiei, femeia de 52 a fost gasita fara suflare in propria casa. Sora ei a descoperit corpul neinsufletit si a alertat autoritatile.

Oamenii legii sustin ca pe corpul femeii au fost gasite urme de violenta, in regiunea capului. Femeia are trei copii, insa locuia de una singura.

Politistii spun ca deocamdata nu este clar daca femeia a fost sau nu abuzata sexual. Pe acest caz a fost pornit dosar penal pentru omor intentionat. La moment, autoritatile nu au niciun suspect pe acest caz.

Politia investigheaza circumstantele in care s-a intamplat totul.