O moldoveanca in varsta de 38 de ani, ranita intr-un accident produs in Ungaria, va fi adusa in tara de catre un echipaj SMURD - FOTO

Moldoveanca, in varsta de 38 de ani, a suferit un politraumatism grav, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident in orasul Mateszalka din Ungaria.

Potrivit IGSU, femeia urmeaza sa ajunga in tara in aceasta seara. Pacienta va fi trasportata la Institutul de Medicina Urgenta din capitala, unde va primi ingrijiri.

Nu cunoastem in ce circumstante a avut loc accidentul care s-a produs in Ungaria.