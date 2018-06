O femeie, ranita dupa ce un autobuz de pe ruta 122, in care se afla, s-a ciocnit cu un camion, chiar in centrul capitalei - VIDEO/GALERIE FOTO

O femeie a fost ranita in aceasta dimineata dupa ce un autobuz de pe ruta 122, in care se afla s-a ciocnit cu un camion. S-a intamplat la intersectia straziii Vasile Alecsandrii cu bulevardul Stefan cel Mare. Soferul camionului spune ca nu are nici o vina si ca barbatul de la volanul autobuzului ar fi intrat in intersectie fara sa se asigure.