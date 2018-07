O femeie se plange ca fiul ei de 18 ani a fost inrolat cu forta in armata. Ea spune ca baiatul a fost chemat la Centrul Militar, iar apoi nu s-a mai intors acasa. Tanarul era singurul care aducea bani in familie - VIDEO

VIDEO IN CURAND.



Angela Crudu sustine ca fiul ei a fost chemat la Centrul Militar, dupa ce anterior a primit mai multe chemari acasa. Dupa ce a vazut ca baiatul se retine, l-a sunat, iar ulterior a vorbit cu un ofiter de acolo. Acesta i-ar fi spus ca tanarul se va intoarce in curand acasa, lucru care nu s-a mai intamplat. Femeia sustine ca fiul ei a fost dus cu forta la poligonul de instruire din Bulboaca.

Octavian DRUTA, COMANDANT CENTRUL MILITAR: “El urma sa fie incorporat in luna iunie, dar deoarece dumnealui insistent nu se prezenta la centrul militar, nu a fost posibilitatea de a fi incorporat.”

Angela CRUDU, MAMA BAIATULUI: “De ce se mint toate lucrurile ? Copilul a fost invitat pentru clarificare si nu pentru incorporare.”

Femeia, care mai are doi copii, spune ca fiul ei de 18 ani era singurul din familie care lucra si aducea bani in casa. Ea sustine ca va intra in greva foamei si va protesta la Centrul Militar, pana cand nu isi va vedea ficiorul acasa.

Intre timp, responsabilii de la Ministerul Apararii spun ca vor cerceta cazul si vor discuta cu persoana care l-a dus pe baiat la Bulboaca. In luna martie liderul PD, Vlad Plahotniuc, a anuntat in cadrul unui briefing ca tara noastra urmeaza sa renunte la serviciul militar obligatoriu. Acest lucru se va realiza etapizat, timp de doi ani.