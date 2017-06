O femeie si doi barbati, retinuti pentru trafic de droguri. Momentul in care sunt pusi la pamant pe o strada din capitala - VIDEO

Potrivit Politiei, pe parcursului lunilor mai - iunie curent, ofiterii de investigatii in comun cu procurorii Oficiul sectorul Botanica au monitorizat si au acumulat informatiile necesare, privind activitatea unei grup criminal de persoane, specializate in traficul ilegal de heroina in proportii deosebit de mari. in acest context au fost demarate achizitii de control, in urma carora au fost procurate cantitati impunatoare de droguri.

In urma perchezitiile autorizate la domiciliile acestora, politistii au depistat mai multe pachete cu o substanta solida, asemanatoare heroinei, care au fost expediate Centrului tehnico-criminalistic si expertize judiciare al IGP. Totodata, au fost gasiti bani in urma vanzarilor de droguri, precum si telefoane mobile folosite in scopuri criminale.

Acestia au fost retinuti pe un termen de 72 de ore si sunt cercetati penal pentru comercializarea drogurilor in proportii deosebit de mari.

Ei risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 7 ani pana la 15 ani.