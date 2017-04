O femeie si fiul sau de 19 ani, gasiti intoxicati, iar o batrana si-a pierdut viata, dupa ce flacarile le-au curpins casele

Potrivit DSE, doua persoane s-au intoxicat, iar alta a decedat dupa ce incendiile au cuprins locuintele in care se aflau. Primul caz de incendiu in care a decedat o femeie in varsta de 92 de ani a avut loc ieri in localitatea Salcuta, raionul Causeni. Femeia nu a supravietuit focului care a fost scapat de sub control, dupa ce aceasta s-a incalzit pornind soba. Corpul neinsufletit al batranei a fost gasit de vecini care ulterior au alertat pompierii si politia. Toate circumstantele urmeaza a fi stabilite.

Un alt caz in care a avut loc la miezul noptii in satul Sadovoe din raionul Balti. O femeie in varsta de 46 de ani si feciorul acesteia in varsta de 19 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon, dupa ce locuinta a fost cuprinsa de flacari.

Persoanele au fost preluate de un echipaj SMURD care a reusit sa le salveze viata.

In urma incendiului a fost afectat acoperisul casei de locuit si bunurile materiale din interior.