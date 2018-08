Totul s-a intamplat cu putin timp in urma pe strada Miron Costin din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit martorilor, o Honda, condusa de o femeie s-a ciocnit cu un Mercedes. In urma impactului violent, femeia a fost transportata la spital, iar Mercedes-ul a fost aruncat de pe sosea si a ajuns in padure.