O femeie, transportata la spital, dupa ce taxiul in care se afla a fost lovit in plin de un autobuz, pe strada Ismail din capitala. Cum s-a intamplat totul - FOTO si VIDEO

Un taxi s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu un autobuz de pe ruta numarul noua. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza in centrul capitalei. O femeie, pasagera in autoturism, a fost ranita. Martorii spun ca taximetristul a intrat in intersectie cand semaforul arata rosu.