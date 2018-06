O fetita de 11 ani din capitala era cat pe ce sa ramana fara un deget, dupa ce a cazut pe scari. A ajuns prea tarziu pe masa de operatii, asa ca suportat doua interventii dificile - VIDEO

Anatolie CALISTRU, SEF SECTIE NEUROCHIRURGIE IMSP: "Trei patrimi din deget era lezat. Degetul se tinea practic pe o bucatica de piele."





Fetita spune ca isi aminteste vag cum s-a intamplat totul. Intra intr-un parc, unde, de obicei, participa la ore de atletica usoara. Mergand pe scari, a cazut.

„Am atins degetul cand am cazut. O colega povesteste ca eu m-am rostogolit apoi, dar eu nu am simtit durere. Cand am vazut degetul, m-am speriat foarte mult si am cerut ajutor. Strigam foarte tare."

Cativa trecatori s-au grabit sa o ajute pe copila. Au chemat ambulanta si au anuntat parintii. Mama spune ca a trecut printr-un cosmar, avand in vedere ca al treilea deget de la mana dreapta era practic rupt. Fetita a ajuns la Spitalul pentru Copii „Valentin Ignatenco”.

MAMA: "Cand mi-au spus ca este o fractura deschisa, nu am putut sa cred ca ni se intampla noua. Ne-au promis ca operatia va avea loc sambata, dar medicul nu a venit, din anumite motive. Cand am venit dimineata si ne pregateam de interventie, am aflat ca el nu este si ne-am transferat la alt spital."

Astfel, fetita a fost transportata la Institutul de Medicina Urgenta, unde timp de 4 ore chirurgii au incercat sa salveze degetul.

Anatolie CALISTRU, SEF SECTIE NEUROCHIRURGIE IMU: "Peste 2 ore am observat ca ceva nu este in regula. Ne asteptam ca putem pierde degetul. Copilul, din nou, a fost operat."

Fetita va ramane internata in spital o perioada, pentru a fi supravegheata de medici, deoarece exista riscul ca situatia sa se agraveze din nou.