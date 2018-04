O fetita de 11 ani dintr-o localitate din Soroca a murit inecata intr-o groapa cu apa. Cum s-a intamplat

Totul s-a intamplat ieri in satul Badiceni, din raionul Soroca. Potrivit politiei, fetita se juca cu sora sa mai mica in preajma gropii. Apoi, din neatentie, aceasta a cazut in gaura plina cu apa adunata de la ploaie si s-a inecat.

Speriata, sora sa mai mica a fugit acasa si a anuntat parintii.

La scurt timp, oamenii legii au ajuns la fata locului, insa n-au putut sa o salveze pe copila.

Toate circumstantele si cauzele tragediei urmeaza a fi stabilite.

