O fetita de 2 ani, gasita singura pe o strada din capitala: se cauta parintii sau rudele micutei. Daca o recunosti anunta politia - FOTO

Potrivit Politiei, fetita a fost gasita acum o saptamana, in preajma Pietii Centrale o minora fara supraveghere. In urma discutiilor politistii n-au putut stabili cine-s parintii biologici sau domiciliul ei.

Politistii au decis plasarea micutei la Centrul municipal de plasament si reabilitare a copiilor de varsta frageda, pana la stabilirea circumstantelor si identificarii ei.

Totodata, Politia Capitalei solicita oamenilor, sa comunice informatiile detinute despre fetita, in vederea reintoarcerii in familia biologica sau in grija rudelor.

Cetatenii pot prezenta informatiile la numerele de telefon: 0 (22) 27-01-84 / 27-22-57 sau 0795 166 51.