O fetita de 3 ani a fost gasita in holul unui centru comercial din capitala. Mama copilei ar fi pierdut-o dupa ce a mers la cumparaturi - VIDEO

Fetita de 3 anisori a fost observata de acest barbat aseara in jurul orei 21. Ea se plimba singura prin holulul acestui centru comercial.

Igor: “M-am apropiat a incercat sa intreb unde-i mama unde-i tata. Ea nu mi-a raspuns. Am fost nevoit sa chem politia. Noi o ora ne-am aflat aici cu politia nu s-au adresat.”

Proprietarii magazinelor din preajma spun ca au obsevat copila insa credeau ca mama ar fi prin apropiere.

“Aproape 45 de minute se plimba şi plângea. Am luat-o am început să căutăm unde-i mama, tata. Am luat-o în braţe i-am cumpărat ciocalată”.

”A ieşit din magazin, apoi a intrat ne-am gândit că aşteaptă pe cineva.”

Ulterior cu un echipaj 903 fetita a fost transportata la Centrul Mamei si Copilui. Astazi, dimineata dupa ce politistul de sector a vizionat imaginile de pe camera de surpaveghere a recunoscut mama si a anuntat-o.

Femeia spune ca aseara a mers la cumparaturi cu cei patru copii, iar cand a ajuns in curtea blocului a observat ca fetita lipseste. Spune ca nu a alertat politia din motiv ca i-ar fi fost incomod. Potrivit politiei, pe acest caz a fost deschisa o cauza penala pentru lasarea in primejdie. Mama copilului se poate alge cu o amenda de 10 mii de lei.