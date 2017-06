O fetita de 5 ani s-a inecat intr-un lac din Falesti dupa ce a alunecat de pe un mal din beton si a cazut in apa

Potrivit ofiterului de presa al IP Falesti, Ludmila Condrat, incidentul a avut loc ieri, in jurul orelor 16. Fetita de 5 ani cu fratele mai mare, de 7 ani se plimbau prin zona lacului din apropierea unei fabrici de zahar. Micuta a obervat o sticla de plastic si s-a intins dupa ea, moment in care a alunecat de pe malul de beton si a cazut in apa. Baietelul s-a speriat si a plecat acasa fara ca sa le zica de cele intamplate parintilor.

Dupa ceva timp, corpul neinsulfetit al micutei a fost gasit de un cioban.

Medicii au incercat sa o resuciteze fetita, insa eforturile au fost in zadar.

Pe cazul dat a fost initiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstantelor.