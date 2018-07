O fi mierea dulce, dar roada din acest an e cam amara, spun apicultorii. Acestia se plang ca au obtinut o cantitate de produs in jumatate fata de anii precedenti

video in curand

Familia Vieru din orasul Causeni se ocupa de mai bine de 10 ani de albinarit. Oamenii spun ca in acest an recolta a fost mai slaba. Au pregatit familiile de albine, insa spre regretul lor salcamii au inflorit prea devreme si, desi erau doldora de flori, din cauza temperaturilor ridicate, perioada de recoltare a fost de doar cateva zile.

Ion VIERU, APICULTOR: “Salcamul infloreste la 20 mai, anul acesta a inflorit la 5 mai si au fost ploi si rece si putina miere.”

Apicultorii se plang ca daca in anii trecuti colectau in medie 20 kilograme de la o familie de albini, in acest an au fost recoltate doar 10 kilogarame.

Igor VIERU, APICULTOR: “Acum la luna iunie, dupa a fost cam secetoasa si albinele cam au stagnat si acum la floarea soarelui nu-i asa de bine ca anii precedenti.”

Barbatul spune ca isi vinde productia in tara, neavand acum posibilitatea de a exporta mierea peste hotare, insa si-a adus din strainatate utilaje moderne, iar lucrul a devenit automatizat.

Igor VIERU, APICULTOR: "Acesta este un descapacitor pentru rame…si extragem mierea.”

Pe langa extragerea mierii, familia Vieru mai are o pasiune - confectionarea lumanarior. Sotii modeleaza ingerasi sau diferite flori din ceara, insa nu se bucura de multe vanzari, pentru ca, recunosc ei, preturile sunt destul de mari.

Ana VIERU, APICULTOR: “Moldovenii cumpara mai mult la sarbatori cand vin de peste hotare acolo este mult mai popular si ei vad acolo si le place foarte mult.”

Reprezentantii Directiei Agricole a raionului Causeni, afirma ca scolarizarea apicultorilor este necesara si ca li se ofera programe de sustinere financiara.

Dumitru BODEANU, SEF DIRECTIA AGRICULTURA SI ALIMENTATIE CAUSENI: “Chiar in acest an am desfasurat un seminar de instruire al albinarilor la care au participat din raionulCauseni...Transnitria.Pentru a deschide o linie de prelucrare a mierii.”

Potrivit datelor statistice, in Moldova activeaza in jur de 6 mii de apicultori care gestioneaza circa 120 de mii de familii de albine.