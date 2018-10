O firma de constructie va repara apartamentele avariate in urma exploziei de la Rascani

Responsabilii de la directia locativ-comunala spun ca firma a fost selectata pentru ca dispune de tehnica necesara. In plus aceasta a fost prima care s-a autosesizat si pana acum a facut toate lucrarile in bloc gratuit. Reparatia va incepe maine. Autoritatile au alocat 10 milioane de lei, dar spun ca nu stiu cat anume se va cheltui. Deflagratia care s-a produs pe sase octombrie a ucis cinci persoane si a ranit sapte.