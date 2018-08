O fosta angajata a Curtii de Apel a scapat basma curata dupa ce i-a dat 10 mii de euro unui procor, iar acesta nu s-a tinut de cuvant si l-a denuntat la CNA. Investigatie ZdG - VIDEO

Citand decizia primei instante de judecata Ziarul de Garda scrie ca procurorul Tudor Cojocaru a fost retinut de CNA acum un an fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva. El a fost denuntat de o fosta sefa de sectie de la Curtea de Apel Chisinau Cristina Ceban, care s-a plans ca i-a dat 10 mii de euro mita pentru a-i scapa de inchisoare pe doi politisti din Ialoveni, cercetati pentru luare de mita.

Cojocaru s-a laudat ca are relatii la CSJ si ar putea sa-i influenteze pe magistratii de acolo sa-i condamne pe cei doi la inchisoare cu suspendare.

A fost batuta palma, iar in scrt timp, femeia, i-a transmis banii chiar in biroul sau de la Curtea de Apel, iar pentru ca a fost intermediar si-a pus in buzunar alte 5 mii de euro. Curtea Suprema i-a condamnat pe cei doi politisit la inchisoare cu executare, iar acestia si-au cerut banii inapoi.

Victor MOŞNEAG, REPORTER ZDG: “Ce s-a intamplat dupa asta, pana l-a autodenunt.”

Pentru asta, fosta functionara s-a ales cu statut de martor in dosar si a fost scutita de pedeapsa, politistii acuzati de aceasta data ca au dat mita si procurorul au fost condamnati. Astazi Cristina Ceban ne-a spus ca nu vrea sa discute la acest subiect.

Procurorul Tudor Cojocaru nu ne-a raspuns la telefon. Potrivit Ziarului de Garda, in cadrul procesului de judecata el si-ar fi recunoscut vina integral si le-a spus judecatorilor ca a luat mita insa nu a vorbit cu nici un magistrat de la CSJ intrucat credea ca lucrurile se vor rezolva de la sine.

Cristinei Ceban insa, procurorul i-ar fi spus ca decizia nu a fost cea la care toti s-au asteptat pentru ca exact atunci fusese retinut presedintele judecatoriei Rascani Oleg Melniciuc, ceea ce i-ar fi speriat pe judecatorii de la CSJ.

In consecinta, in luna mai a acestui an, instanta de judecata i-a gasit vinovati pe toti cei implicati in aceasta schema. Procurorul a fost demis si condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare, celor doi politisti li s-au mai adaugat cativa ani la prima pedeapsa, iar Cristina Ciobanu a ramas fara functia pe care o detinea la Curtea de Apel. Acum dosarul a ajuns la Curtea de Apel.