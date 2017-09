O fosta campioana la karate il invata pe Smiley la arte martiale, astazi, la Vocea Romaniei

Butoanele se aprind, scaunele se intorc, iar Tudor, Smiley, Lori si Despot isi pun in aplicare strategiile pentru a atrage in echipa lor cele mai bune voci din acest sezon.

Vinerea aceasta, Smiley are parte de o surpriza din partea unei concurente, fosta campioana nationala la karate, care isi va exersa aptitudinile de arte martiale in fata antrenorului. Daca Smiley va face fata provocarii si cum va reactiona, vom vedea in a patra runda de auditii pe nevazute.

”Adica eu o incasez pentru voi toti?! Nu stiu ce trebuie sa fac. Eu, din principiu, nu ma bat cu fetele.”, va spune el nedumerit, iar Pavel Bartos va interveni rapid pentru prietenul sau: ”Te legi de Smiley, te legi de mine! Ai grija!”.

”Am gasit instalatorul! Mama, de cat timp avem probleme la scara! Vino, ca m-a omorat asta cu teava, cu scurgerea!”, vor spune Tudor si Smiley, incantati ca la Vocea Romaniei, pe langa voci extraordinare, vor gasit si un instalator care le poate rezolva problemele de la bloc.

De asemenea, chiar daca cei doi nu se intorc pentru un anumit concurent, asta nu ii opreste sa aiba o discutie extrem de interesanta cu cel de pe scena si sa-i explice cum stau lucrurile.

Concurentii stiu foarte bine ce vor, sunt hotarati sa impresioneze si vin convinsi ca vor alege o anumita echipa. Insa lucrurile se vor schimba radical pentru cativa dintre ei si isi vor schimba deciziile asa cum nici ei nu cred ca ar fi putut sa o faca.