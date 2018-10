O fosta judecatoare l-a acuzat pe Vadim Scarlat de malpraxis, dupa ce nepoata ei nou-nascuta murise. Anume de acest dosar ar fi incercat sa scape medicul, mituind magistratii. Detalii din ancheta

Potrivit unor surse care cunosc detalii din dosarul in care medicul Vadim Scarlat, retinut in dosarul mitei pentru judecatori, este invinuit de malpraxis, totul a inceput in anul 2015.

Nora unei foste judecatoare de la Curtea de Apel Tighina, fiind insarcinata, a ajuns la Institutul Mamei si Copilului din capitala. Medicul Vadim Scarlat ar fi fost de garda in ziua in care femeia urma sa nasca.

Nasterea a fost dificila, sustine aceeasi sursa, intrucat bebelusul avea cordonul ombilical in jurul gatului si exista pericolul ca acesta sa se sufoce.

Femeia a adus pe lume o fetita, iar la cateva zile a plecat impreuna cu bebelusul acasa. Dupa o luna, copilul s-a stins. Soacra femeii, fosta judecatoare la Curtea de Apel Tighina, Aurelia Parpalac, ar fi depus o plangere prin care il acuza pe medicul Scarlat de neglijenta.

Potrivit unei alte surse, in 2016 Procuratura Chisinau a pornit un dosar penal in care medicul Scarlat are statut de invinuit.

Dupa trei ani de cand a fost pornit dosarul, potrivit procurorilor, Scarlat le-ar fi dat 2 mii de euro judecatorilor pentru ca acestia sa emita o decizie in favoarea sa.

"Potrivit actului de învinuire, expertiza medico-legală a demonstrat că există legătura cauzală între decesul copilului şi acţiunile neglijente ale medicului.

În apărarea sa, medicul a solicitat o expertiză în comisie care însă a oferit alte concluzii, diferite de primele. Ca să pună punct divergenţelor, părinţii nou-născutului decedat au solicitat, prin intermediul procurorului, o expertiză independentă la Bucureşti, însă solicitările lor nu au fost acceptate de magistrat.

Pentru a fi admisă expertiza care l-ar fi disculpat, medicul ar fi recurs la mituirea judecătorului care, în final, a respins atât demersurile procurorului, cât şi a părinţilor copilului decedat", se arata in comunicatul emis astazi, 25 octombrie, de Procuratura Anticoruptie.

Aurelia Parpalac a ajuns in atentia opiniei publice in 2012, pe atunci fiind judecatoare la Curtea de Apel Tighina, in urma unui scandal, dupa ce a blocat conturile Primariei Causeni. Parpalac a incasat de la bugetul Primariei Causeni circa 40.000 de euro. Atunci judecatoarea a obtinut aceasta suma printr-o hotarare de judecata ilegala, noteaza ZdG.

Ulterior, in urma scandalului, presedintele de atunci, Nicolae Timofti, a respins candidatura ei la functia de presedinte al Curtii de Apel Tighina.