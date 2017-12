O groapa in asfalt, ramasa in urma unor lucrari, a lasat o soferita fara o roata. Totul s-a intamplat pe o strada din cartierul Telecentru al capitalei: “Nu era niciun indicator" - VIDEO

“Da, uitati-va cat e de adanc.”

Cristina Fefilov a ramas aseara in pana dupa ce a nimerit cu masina intr-o groapa de pe strada Gheorghe Asachi.

Cristina FEFILOV, SOFER: “Nu era absolut niciun indicator, gaura era acoperita cu apa deplin si am nimerit in groapa si mi s-a taiat cauciucul. In trei saptamani e deja a doua oara cand mi se taie.”

Dupa ce a patit-o soferita a pus in groapa o punga de hartie si un plastic, pentru ca ceilalti conducatori autor sa inconjoare portiunea de drum avariata si sa nu cada in aceeasi capcana. La scurt dupa incident la fata locului si-au facut aparitia cativa muncitori de la Exdrupo, care au semnalizat groapa.

“-Cei de la primarie v-au anuntat sa veniti sa puneti indicatoare, da? - Da. - Si de ce tocmai acum? - Cand au fost realizate lucrarile? - Idee nu am asta e sapatura de la Termocom, nu avem nimic cu ei.”

Cei de la Termoelectrica insa spun ca nu au efectuat lucrari in zona. Responsabilii de la directia transport nu ne-au putut spune deocamdata cine a decopertat asfaltul si l-a lasat asa.