O haita de lupi da tarcoale orasului Cimislia. Aceasta a atacat mai multe gospodarii. Zeci de animale, precum capre si chiar caini, au nimerit sub gheara fiarelor - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Lupii au venit dinspre padure, au sarit acest gard, iar mai apoi au intrat in ocol unde erau inchise 40 de capre. 6 au fost sfasiate pe loc, 13 au suferit ranite grave, iar dintre ele 4 au fost sacrificate ulterior."

In aceasta gospodarie lupii au dat buzna recent. Si-au infipt coltii in fiecare vietate din ocol asa ca iezii tocmai fatati nu au avut nici o sansa sa supravietuiasca. Paguba se ridica la peste 10 mii de lei.

Igor BONDARI: "- Eu doar 400 de lei am cheltuit numai pentru pastile. - Una era scoasa afara, restul erau inauntru gatuite. - Iau fanaricul, cu furca si ma duc, dar este frica. - Igoras se teme tare."

"- Aici a intrat lupul. Am pus mai mare setca si le inchidem in ocolul facut din cotileti. Spun sa nu ies afara noaptea si sa nu ma duc in padure."

Acum doua saptamani lupii au dat buzna si in gospodira lui Ilie Siupac. Caprele erau principala sursa de existenta. Cu lacrimi in ochi, batranul de 80 de ani povesteste ca haita i-a sfasiat tot ce a agonisit de ani buni.

Ilie SIUPAC: "- Capra care era mancata jumate aici era. - Aici asa erau trei capete la rand. - Am avut un caine si tot nu-i. Vecina a avut trei caini, numai lantul a ramas si pielea. Capcana si lantul nu e."

De cand fiarele au aparut in zona, localnicii spun ca nu mai au liniste. Le este frica pentru siguranta lor si a copiilor.

"- E pericol mare. Sunt batrani care se chinuie un an de zile si in loc un lapte sa bea, ei le distrug. La noi in mahala s-a intamplat asa, 4 capre, 5 oi le-au mancat."

"- Se teme lumea, cand a auzit se teme sa se duca si in padure."

"-Ne este frica pentru ca avem copil la gradinita. Vrem sa fie totul bine pentru ca e vorba de sanatatea noastra si de ce avem prin jurul casei."

Responsabilii de la primarie au luat masuri si spun ca lupii urmeaza sa fie vanati. Acestia vor incerca sa sustina familiile care au avut de suferit din cauza lor.

Gheorghe RAILEANU, PRIMAR CIMISLIA: "O sa facem tot posibilul sa-i ajutam cumva, tot nu vom despagubi. In raza de 13 km sunt semnale ca ar fi prezenti. Vanatorii din Cimislia, Inspectia ecologica sunt ocupati cu vanatul, eu sper ca ei se vor ocupa si cu acesti lupi."

In raza orasului Cimislia cazuri similare s-au inregistart si in 2013. Atunci a fost vorba de un lup, care ulterior a fost prins.