O harta a consumului de alcool in Moldova arata ca la noi se bea mult... peste tot. Jumatate din cei dependenti de alcool sunt in capitala, iar in centrul tarii se produc cele mai multe infractiuni comise in stare de ebrietate - VIDEO

Asa arata harta consumului de alcool in Moldova. Relieful e destul de pestrit. Culoarea rosie indica raioanele in care s-au produs cele mai multe infractiuni sub influenta alcoolului.

Potrivit studiului, anul trecut au fost comise aproape 7 mii infractiuni in stare de ebrietate. Cele mai multe fiind inregistrate in regiunile de centru ale tarii unde au fost peste 1500, la nord au fost savarsite peste 1400 de crime sub influenta alcoolului, iar la sud ceva mai putine – aproape 800. In capitala cifra ajunge la 819.

Marin MAXIAN, SEF AL DIRECTIEI GENERALE SECURITATE PUBLICA: "Pe parcursul anului 2017, din numarul total de 32.956 de infractiuni, in stare de ebrietate au fost comise peste 21% de infractiuni. 119 sunt infractiunile contra familie si contra minorilor."

Pe harta si satul Bozieni din Hancesti e desenat cu rosu. In tot raionul au fost numarate 250 de infractiuni produse sub influenta paharului. De baut, satenii recunosc ca beau din cand in cand.

"-Cat consumati? -Eu nu socot. -Pentru sanatate? -Bem cu masura."

Dar cu cifrele IGP-ului nu sunt de acord.

"Raionul e mare, astia de la oras, mai auzim si noi pe la televizor ca se intampla una alta. Eu cred ca 100 de grame la masa este bun. Daca or consuma toti, cat consum eu, s-ar strica vinul in magazin, serios."

"-Cele mai multe infractiuni sunt din cauza consumului de alcool? Nu cred ca din cauza alcoolemiei. -Dar cat trebuie sa consumam? -Cate un pahar, asa de gust. Sa nu consumam atat incat sa ne tavalim pe jos."

"Sunt oameni care consuma mult."

Matusa Ioana din Bozieni spune ca un pahar de vin de casa nu strica, mai ales la o masa plina cu bucate.

"Poama din aia care era inainte, la parintii nostri. Asta e, de la via mea."

Medicii o contrazic pe matusa Ioana si spun ca vinul are mai multe efecte dezastruoase decat benefice pentru sanatate.

Arcadie ASTRAHAN, MEDIC PSIHOTERAPEUT: "Nu toti consumatorii abuzivi devin dependenti. Alcoolul este o substanta care inhiba retelele inhibitorii, deci blocheaza receptori, inclusiv procesele de agresiune. In momentul in care alcoolul actioneaza asupra sistemului nervos central, aceste actiuni se micsoreaza si practic acele procese care tin in frau agresivitatea, dispar."

Harta a fost elaborata de Directia Generala Securitate Publica a Inspectoratului General al Politiei care vrea sa sensibilizeze oamenii cat de periculos poate fi consumul de alcool. Ultimul studiu realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca RM este pe locul doi in lume dupa Belarus la consumul de alcool. La noi sunt peste 78 de mii de consumatori dependenti, iar aproape jumatate dintre ei, mai exact 45 de mii sunt in capitala.