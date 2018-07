O copie a icoanei Maicii Domnului "Cu trei maini", numita si Icoana Maicii Domnului „a Sfantului Ioan Damaschin”, adusa la Manastirea Ciuflea de la muntele Athos. Ce spune traditia si unde urmeaza sa ajunga icoana - VIDEO

Icoana a fost adusa ieri la Manastirea Ciuflea si va fi expusa spre inchinare pana la data de 16 iulie. Tot pe 16 iulie, luni, dupa Sfanta Liturghie, preotii, dar si enoriasi vor incepe un Drum al Crucii spre orasul Soroca. Dupa care aceasta copie a Icoanei Maicii Domnului „Cu trei maini” va fi oferita in dar Catedralei episcopale din Soroca.

In seara zilei de 24 iulie, enoriasii vor ajunge in Soroca, iar pe 25 iulie, cand din nou este sarbatorita icoana Maicii Domnului „Cu trei maini” in preajma monumentului Sfantului Stefan cel Mare din Piata Libertatii a municipiului Soroca va fi slujita Sfanta Liturghie praznicala de catre Mitropolitul Vladimir impreuna cu un sobor de arhierei, stareti de manastiri, protopopi si preoti.

Zeci de enoriasi au mers la Manastirea Ciuflea si au stat in rand ca sa se atinga de icoana adusa din Grecia:



Ce spune traditia:

Conform tradiţiei, această icoană a Maicii Domnului era zestrea de mare preţ a familiei Sfântului Ioan Damaschin (4 decembrie), păstrată cu mare cinste în casa din Damasc.

În secolul al IX-lea, în timpul iconoclaştilor, Sfântul Ioan, ţinea cuvântări şi scria apologii pentru apărarea icoanelor. Din acest motiv, impăratul iconoclast, Leon III Isaurul (717-740), a uneltit astfel încât Califul Damascului să creadă că Sfântul Ioan comitea acte de trădare împotriva lui. Aflând Califul, umplându-se de mânie, l-a înlăturat din funcţie şi a poruncit să i se taie mâna dreaptă consilierului său Ioan, iar mai apoi să fie spânzurată în piaţa din mijlocul cetăţii.

După ce a fost împlinit ordinul Califului, Sfântul Ioan a fost condus la casa sa. Îndrăznind, el a cerut de la tiran mâna cea tăiată şi, a primit-o. Spre seară, luând mâna tăiată a intrat în camera sa de rugăciune şi, căzând înaintea sfintei icoane a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, care avea în mâinile sale Pruncul, a lipit dreapta cea tăiată la locul ei. Apoi a început a se ruga Maicii Domnului din adâncul inimii ca să-l vindece. După rugăciune îndelungă, sfântul a adormit şi a avut un vis în care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a întors spre el, promiţându-i vindecare rapidă.

După ce s-a trezit din somn, Sfântul Ioan a constatat că mâna lui era nevătămată. Drept mulţumire, a adăugat la icoana Maicii Domnului o mână din argint, în partea de jos, astfel încât dă impresia că Maica Domnului are o a treia mână. Conform tradiţiei, după această minune Sfântul Ioan a scris un imn de mulţumire Maicii Domnului: „De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har…” ce se cântă în loc de „Cuvine-se cu adevărat” în Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

După aceasta, Ioan a împărţit săracilor toată averea sa, care era foarte mare şi a liberat pe toţi robii săi şi, intrând în monahism la Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit a dăruit icoana făcătoare de minuni Lavrei.

Icoana a fost păstrată în Lavra Sfântului Sava până în secolul al XIII-lea când Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Serbiei (14 ianuarie) a venit în pelerinaj, iar părinţii mănăstirii i-au dăruit-o ca binecuvântare. Acesta a luat icoana în Serbia.

În timpul unei invazii a turcilor în Serbia, unii creştini au dorit să protejeze icoana, încredinţând-o Maicii Domnului ca să o păstreze în siguranţă. Ei au aşezat icoana pe un măgar şi l-au lăsat liber. După o vreme, măgarul ce purta icoana Maicii Domnului a oprit în faţa Mănăstirii Hilandar (Sfântul Munte Athos). Bucurându-se, călugării au aşezat icoana în katholikon - biserica principală a mănăstirii.

O minune săvârşită de icoana Maicii Domnului „cu trei mâini” a avut loc în momentul în care, rămas vacantă funcţia de egumen, monahii au început să se certe pentru a ocupa postul. În acel moment, icoana Maicii Domnului „Trihirussa” s-a deplasat singură din locul în care se afla şi, s-a aşezat în scaunul egumenului din biserică. De atunci, la Mănăstirea Hilandar este ales doar un vicar, iar călugării merg la Sfânta Icoană să ia binecuvântare pentru fiecare ascultare, noteaza doxologia.ro.