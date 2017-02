O instanta din SUA a obligat RM sa plateasca peste 27 de milioane de dolari unei companii din off-shore: o datorie acumulata in urma unor tranzactii dintre Gazprom si o companie moldo-rusa - VIDEO

Rise Moldova scrie ca litigiul a inceput inca acum aproape 20 de ani, dupa ce compania moldo-rusa “Gazsnabtranzit”, a incheiat un contract cu Gazpromul pentru importul de gaze in Republica Moldova.

In 1997, compania moldoveneasca a cumparat gaze in suma de 1,3 miliarde de metri cubi de gaze, in loc de 1,1 miliarde cat era stipulat in contract, iar diferenta a fost platita partial.

Gazpromul si-a recuperat banii de la compania de asigurare, care apoi a dat in judecata Republica Moldova pentru a-si recupera chletuielile. Intre timp, compania Gazsnabtranzit a fost lichidata, iar toate actiunile si imputernicile au trecut la Moldova-Gaz.

Ion PREAŞCĂ, JURNALIST “RISE-MOLDOVA”: “Partea cea mai dubioasa este ca a fost atrasa si Moldova in acest proces, chiar daca ea detine doar 35 de procente din Moldova Gaz.”

Potrivit Rise Moldova, inca in 2000 o instanta a obligat tara noastra sa achite companiei de asigurare peste 9 milioane de dolari, banii pe care Republica Moldova nu i-a platit.

Intre timp actiunele companiei de asigurare au trecut la o firma din Insulile Virgine, care a fost implicata si in scandalaul Bahamas Papers. Aceasta a depus o cerere de actualizare a acestei hotarari, iar de la 9 milioane suma s-a ridicat la 27, 4 milioane de dolari.

Contactat de Pro TV, ministerul Economiei a spus ca deocamdata nu a primit niciun act oficial, iar cei de la Moldova-Gaz au precizat ca vot oferi un comentariu peste cateva zile.

In prezent Moldova are o datorie de 745 de milioane de dolari fata de Gazprom pentru gazul consumat. Cu tot cu datoria regiunii transnistre, suma trece de 6 miliarde de dolari.