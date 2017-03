O insula plutitoare din sticle s-a format pe raul Bac. Municipalitatea spune ca saptamana viitoare va curata raul - VIDEO

In loc de pesti, in raul Bac plutesc sute de sticle de plastic. Mormanul de deseuri s-ar fi format din cauza unui copac cazut peste apa, iar sticlele nu pot fi duse de curenti. Oamenii spun ca imaginea este dezolanta, iar autoritatile nu intreprind nimic. Locuitorii capitalei afirma ca ar fi binevenite niste amenzi usturatoare pentru cei care arunca gunoiul in rau.

”Vre-o 10 mii de lei”.

Seful directiei locativ comunale spune ca nu cunoaste despre dezastrul ecologic, si ca saptamana viitoare problema va fi rezlvata. Ecologistii cred insa ca evacuarea sticlelor de plastic nu este suficienta. Raul Bac, trebuie curatat deoarece este o sursa de poluare a Nistrului.

Vladimir GARABA, DIRECTOR EXECUTIV, MIŞCAREA ECOLOGISTĂ URBANĂ: "Raului Bac se alimenteaza 80 de procente din apele uzate din Chisinau si 20 sunt din niste paraie. Trebuie sa-i dam apa. Trebuie sa construim o o reatea de colectare apelor, ca apele din oras sa mearga la statia de tratare, dar nu in Bac. Ne-am adresat autoritatilor nu o data. Ultimul peste a fost vazut in apele lui in 2003, nici broaste nu mai sunt."

Reprezentantii Agentiei Ecologice Chisinau nu au fost de gasit pentru a ne spune cand au efectuat inspectii pe albia raului Bac.