Interventie chirurgicala unica pentru tara noastra la Institutull de Urgenta. Un barbat diagnosticat cu tumoare la maxilar a fost operat: un os de la mandibula i-a fost inlocuit cu un os de la picior - VIDEO

Barbatul de 34 de ani, din Edinet, a ajuns astazi pe masa de operatii, dupa ce medicii i-au spus ca tumoarea se extinde, iar unica solutie este extirparea ei.



Dumitru SARBU, CONFERENTIAR UNIVERSITAR: ”Se inlatura o sectiune din osul mandibulei, care prezinta tumoare. Astfel, ramane un defect care este suplinit cu un os de la pacient.”



Fragmentul necesar a fost extras din osul de la picior, mai exact de la femur. Operatia reprezinta o provocare si pentru chirurgi, intrucat acestia au recurs la o metoda noua de transplant de os. De aceasta data, fragmentul a fost extras cu tot cu muschi si vase sanguine.



Grigore VEREGA, SEF SECTIE CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE: “In alta situatii erau folosite fragmente osoase nevascularizate, supuse unor tratamente de conservare, care de fapt le afecta viabilitatea. Astfel, ele se integrau greu sau deloc.”

Pentru a stabili exact ce segment al mandibulei trebuie extras si ce fragment trebuie transplantat a fost creat un prototip al maxilarului pacientului.

Dupa ce fragmentul de maxilar a fost inlocuit, specialistii au avut de facut sutura vaselor, adica unirea lor.

Anatolie CALISTOR, SEF SECTIE MICROCHIRURGIE: “Are loc sub microscop. Trebuie sa le punem cap in cap pentru ca sangele sa circule intre ele.”



Potrivit doctorilor, pacientul se poate reabilita mult mai repede, la fel ca in urma unei fracturi de os de mandibula, adica in cateva luni. Anterior, perioada de recuperare putea dura chiar si ani de zile. In strainatate, asemenea interventii demult nu mai sunt o noutate, primele fiind efectuate inca acum cateva decenii. Nu sunt suficiente resurse financiare pentru tehnica si aparataj medical nou, spun medicii.

Anatolie CALISTOR, SEF SECTIE MICROCHIRURGIE: “Microscopul nostru este din 1986. Se mareste si durata operatiei. Daca am avea microscop nou ar fi mai repede.



De cele mai multe ori, bolnavii diagnosticati cu tumoare la maxilar spun ca au dureri de cap, senzatie de amorteala a unor zone ale fetei, dar si de deformari ale acestora.