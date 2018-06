O joaca intre doi frati, un baietel de 2 ani si o fetita de 4 ani, s-a incheiat tragic la Peresecina. Baietelul a urcat in masina familiei, lasata nesupravegheata, a invartit cheia in contact, iar automobilul a pornit si a strivit fetita

Totul s-a intamplat acum 3 zile, in jurul orei 18:00, langa o gospodarie din localitatea Peresecina, raionul Orhei.

Potrivit politiei, cei doi copii de 2 si 4 ani se jucau in fata casei, iar langa poarta, acolo unde se aflau micutii, era parcata masina familiei, care avea usile deschise si cheia pusa in contact. Astfel, la un moment dat, baietelul de 2 ani a urcat la volanul masinii, a invartit cheia, iar automobilul a pornit din loc. In fata automobilului era parcat un autocamion, astfel ca, in acel moment, fetita de 4 ani, care se afla intre cele doua vehicule, a fost strivita. Micuta s-a stins pe loc.

Autoritatile investigheaza toate circumstantele in care s-a produs tragedia.